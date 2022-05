S&P 500 offisielt i «bear»-territorium

Økt resesjonsfrykt sender Wall Street inn i bear-marked fredag kveld etter at S&P 500 faller over 20 prosent fra toppnoteringen i januar.

Teknologiindeksen Nasdaq befinner seg allerede i bear-marked, etter et fall på 30,7 prosent fra toppnoteringen i november.

Tradisjonelt anses et marked for å være «bear» når det har falt 20 prosent fra siste topp, mens markedet anses som gjeninnhentet når det igjen har steget 20 prosent fra bunnen.

Potensielt mer nedside

– Aksjer er fremdeles priset liberalt og psykologien som dro dem opp for over et tiår har snudd, sier styreleder George Ball i investeringsselskapet Sander Morris Harris til CNBC, og fortsetter:

– Et gjennomsnittlig bear-marked varer i 338 dager. Denne nedturen har kun vart en tredjedel av dette, så det er rom for mer nedside her.

S&P 500s største tapere det seneste året Selskap Prosentvis nedgang siden siste topp Etsy -75,4 % Paypal -74,6 % Netflix -74,1 % Moderna -73,0 % Under Armour -66,0 % Penn National Gaming -64,6 % Align Technology -63,4 % Caesars Entertainment -60,2 % Generac -59,6 %



Blant de største taperne på indeksen finner man blant annet PayPal som i februar mistet avtale med nettgiganten Ebay. Dette vil bidra til at PayPal mister transaksjonsvolum, der det er forventet et inntektspress tilsvarende 600 millioner dollar i første halvår av 2022.

Videre har vekstproblemer gitt kursmassakre for Netflix etter at det rapporterte om et tap 200.000 abonnenter i første kvartal i år. Ifølge flere medier var det første gang på et tiår at veksten var negativ.

– Vi ser et vekstselskap som ikke lenger vokser, og da vil aksjemarkedet endre på måten det priser selskapet. Dette er ikke et ukjent fenomen, uttalte investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til Finansavisen da.