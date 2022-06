Rentestrateg Lars Mouland i Nordea Markets er på plass i studio med Trygve Hegnar for å varme opp til rentemøtene. Får vi en trippel-heving i USA onsdag og hvor mye vil Norges Bank stramme til neste uke? Vi ser også nærmere på resultatvarselet fra Western Bulk og meldingen fra Gazprom om at gassleveransene via rørledningen Nord Stream I nå blir redusert. 14.06.2022