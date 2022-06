Elbileksporten mer enn doblet på et år

Forrige måned lettet Kina opp på sine Covid-restriksjoner, etter en lengre perioden med nesten helstans i aktiviteten i flere storbyer for å håndtere det verste koronautbruddet siden pandemien startet for to og et halvt år siden.

Ifølge Bloomberg har nå elbileksporten tatt seg kraftig opp.

Kinas elbilprodusenter eksporterte biler for hele 1.2 milliarder dollar i mai. Europa sto for omtrent 75 prosent av elbilimporten fra Kina.

Målt mot samme måned året er dette en økning på 122 prosent. Mot april 2022 er det snakk om omtrent en tredobling.

Kinas bileksport for årets fem første måneder er med det større enn eksporten for hele 2020.

Landets bilprodusenter har i større grad satset på det internasjonale markedet den siste tiden, ettersom innenlandssalget har vært fallende i 11 av de 12 siste månedene. Stephen Dyer, direktør i Shanghai-baserte AlixPartners, mener Kinas elbilprodusenter vil denne strategien i nærmeste fremtid grunnet de svake salgstallene innenlands.

Flere av de store kinesiske elbilaktørene har steget markant i førhandelen i dag. Blant annet er Nio og XPeng opp henholdsvis 5 og 6 prosent i skrivende stund.