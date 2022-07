Beundret av Buffett: Nå kjøper han aggressivt

Den kjente investoren Howard Marks i Oaktree Capital er kjent som en konservativ investor, men har nå snudd i sin tilnærming til markedet. Etter et fall på over 18 prosent i S&P500 så langt i år er det nå gode kjøpsmuligheter, ifølge Marks.

– I dag har jeg begynt å handle aggressivt, sa han i et intervju gjengitt av Financial Times.



Marks var i 1995 en av grunnleggerne av Oaktree Capital som i dag er kjent som et virkelig «powerhouse» innenfor selskapsobligasjoner. Oppskriften for forvaltningskjempen har vært å kjøpe gode selskaper med dårlige balanser, og ved å være handlekraftige når andre ikke har vært det. De forvalter nå 164 milliarder dollar.

– Alt vi handler i er nå blitt betydelig billigere enn for 6 eller 12 måneder siden, sa Marks ifølge Financial Times. Han la også vekt på at de ikke gjør investeringer basert på forventninger rundt makroøkonomi og at ideen om å time markedet er en dårlig en.

– Jeg tenker at å vente på bunnen er en forferdelig ide, markedet kan fortsatt bli billigere, og i det tilfellet vil vi kjøpe enda mer, sa forvalteren.



Oaktrees investeringer er hovedsakelig innenfor obligasjoner, men de har også mindre investeringer i andre aktivaklasser som børsnoterte aksjer og i private equity. I intervjuet brukte han anledningen til å advare mot sistnevnte, og mener de gode resultatene skyldes høy gjeldsgrad og lave renter kombinert med et ti år langt bull-marked.

Marks er heller ingen optimist på vegne av kryptovaluta og tror det kan bli enda tøffere tider fremover.

– Til bedre markedet går, desto flere er det som ser på ting som krypto. De går fra å si at noe kan være mulig til å si at noe er blitt sannsynlig. Det er da du kommer i trøbbel, sa Marks.

– Jeg mener at eiendeler som ikke har cash flow ikke har underliggende verdi, fortsatte forvalteren, og stiller seg i samme rekke som Gates og Buffett i kritikken av krypto.

FØLGER MARKS NØYE: Berkshire Hathaways Warren Buffett. Foto: Nati Harnik

Orakelet fra Omaha er også en kjent tilhenger av Marks og har tidligere vært full av lovord om investoren.

«Om jeg har fått mail fra Howard Marks så er det den første jeg leser. Jeg lærer alltid noe nytt og det samme kan sies om boka hans», har Buffett tidligere sagt.