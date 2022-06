Bill Gates virker å ha gått lei av oppstyret rundt kryptovaluta. På en konferanse i California slo han fast at kryptovaluta og NFT-er ikke har underliggende verdi og er basert på «greater fool theory».

– Det er klart at dyre digitale bilder av apekatter bidrar til at verden går fremover, sa Bill Gates sarkastisk til full latter hos publikum.

Han har også tidligere uttalt seg kritisk mot kryptovalutaer, og var blant annet i full feide med Elon Musk om bitcoin i fjor.

– Jeg er vant til aktivaklasser som produserer noe, som en gård eller et selskap hvor de lager et produkt, sa Gates, men han avfeide samtidig at han hverken er long eller short.

Tøffe tider

Det har så langt i år vært svært tøffe tider for ulike kryptovalutaer, og bitcoin er så langt ned 53 prosent i år til 21.902 dollar. Denne uken meldte også Coinbase at de må si opp 1.100 ansatte som følge av ustabile markedsforhold. Dette kommer i kjølvannet av at selskapet meldte om en omsetningssvikt på 35 prosent for årets første kvartal.

I går kom også nyheten fra den norske kryptobørsen Firi om at de må kutte kostnader og med det også redusere antall ansatte. Kryptobørsen er Nordens største tjeneste for kjøp og salg av kryptovaluta, og har rundt 145.000 kunder.

Også Kjell Inge Røkkes Aker har gått på et betydelig tap i krypto etter at selskapet i fjor kjøpte bitcoin for 500 millioner kroner. Posisjonen til Aker antas nå å være verdsatt til rundt 275 millioner kroner, og har med det et papirtap på 225 millioner kroner.