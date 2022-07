Et aktivistinvestorfond ønsker å «stikke kjepper i hjulene» for Philip Morris sine plan for å kjøpe det svenske tobakkselskapet Swedish Match.

Dette melder Bloomberg torsdag kveld, som henviser til anonyme kilder med kjennskap til saken.

Tidligere i år ble det kjent at den amerikanske tobakksgiganten Philip Morris bydde 106 svenske kroner pr. aksje i Swedish Match. Budet verdsatte selskapet til over 160 milliarder svenske kroner i valutakursen ved meldingens tidspunkt, nesten 40 prosent over kursen på 76 kroner på tidspunktet. Oppkjøpet betinger at tobakksgiganten oppnår en eierandel på over 90 prosent i det svenske selskapet.

Under svensk lov krever oppkjøpet en aksept fra 90 prosent av aksjonærene. Styret i Swedish Match anbefaler aksjonærene å godta tilbudet.

Torsdag ble det derimot kjent at aktivistinvestorfondet Elliott Investment Management nå ønsker å bygge opp en større posisjon i selskapet i et forsøk på å blokkere oppkjøpet.



Det opplyses ikke noe om størrelsen på fondets eierandel, men sannsynligheten for at de vil klare å bygge en stor nok eierandel til å blokkere oppkjøpet på egen hånd er relativt lav, mener Danske Bank-analytiker Mads Rosendal, ifølge Bloomberg.

Fondet forvalter ifølge sine egne nettsider over 50 milliarder dollar.

– Kan få en bedre pris

Etter budets annonsering har flere aksjonærer gitt uttrykk for misnøye, inkludert storaksjonær Bronte Capital som eier omtrent 1 prosent av selskapet.

«Jeg er rasende», skrev fondsforvalteren etter å ha lest nyhetene om budet.

– Som en skitten kapitalist ute etter å tjene penger til kundene mine, er dette selskapet et nirvana. Dette er et selskap som angriper et enormt merkelojalt og avhengighetsskapende marked med et overlegent produkt, skrev fondet på sin blogg.

Også analytikere fra Barclays stusset på budet, og mente at det var langt under det aksjonærene skal kunne forvente.

«Gitt muligheten Philip Morris ser i Swedish Match, tror vi at Swedish Matchs aksjonærer kan få en bedre pris», skrev de i et forskningsnotat, ifølge Reuters.