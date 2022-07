Dette skjer i dag - torsdag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen torsdag 28.juli



Jens Rugseth brenner 45 mill. i året på datteren. Kaia Rugseth (32) har bygget dyrebutikkjeden PetXL med 120 millioner fra pappa Jens og 67 millioner i gjeld. I fjor tapte hun 25 millioner. I år taper hun 45 millioner, og kaller faren en idiot.

Bjørn Dæhlie tjente rekordhøye 170 millioner i fjor. Fra Zug i Sveits bruker han Google i konstant jakt på nye, lukrative tomter som kan bebygges i Norge.

– Bjørn er blitt god på Google Earth, faktisk er han blitt veldig flink det seneste året. Det er utrolig hvordan mulighetene dukker opp, uttaler sønnen Sivert Dæhlie til Finansavisen.

Fed kom i går med ny trippelheving. Federal Reserve hever renten med 75 basispunkter for andre gang på rad. Dette har ikke skjedd siden 80-tallet. Dette er den andre trippelhevingen på rad. Like etter annonseringen av trippelhevingen viser CME FedWatch Tool omtrent 55 prosent sannsynlighet for en dobbelheving og rundt 40 prosent sannsynlighet for en ny trippelheving ved neste rentemøte.

Meta publiserte tall etter stengetid, og bommet på forhåndsestimatene. Aksjen steg 6,6 prosent under dagens handel, men faller 1,1 prosent i etterhandelen.

Musikktjenesten Spotify slo forhåndsestimatene, og steg 12,2 prosent.

Antall passasjerer som fløy med lavprisflyselskapet Wizz Air firedoblet seg i siste kvartal. Aksjen steg 10,4 prosent.

Ford publiserte også tall like før stengetid, og fyker opp over 6 prosent i etterhandelen.

I dag kommer det en flom av tallslipp, blant annet fra selskapene Apple, Amazon, MasterCard, Nestlé, Samsung, Shell og Intel for å nevne noen.

Resultat pr. 2. kv.:

Seaway 7: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 14.30

Subsea 7: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 12.00

BW Ideol: Kl. 16.30, pres. fredag