Wizz Air melder om et resultat etter skatt på minus 452,5 millioner euro i sitt regnskapsmessige første kvartal som endte 30. juni. I samme periode i fjor tapte flyselskapet 114,4 millioner euro.

Resultatet tynges av et urealisert valutatap, som følge av den sterke dollaren.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble negativt med 154 millioner euro, sammenlignet med minus 17,8 millioner euro i første kvartal i fjor.

Omsetningen steg fra 199,0 til 808,8 millioner euro, etter at antallet passasjerer steg fra 2,95 til 12,18 millioner. Kabinfaktoren kom inn på 84,7 prosent, mot 63,6 prosent i samme periode i fjor.

Trapper opp

Gjennom kvartalet fokuserte Wizz Air på å trappe opp nettverket, og gjenåpnet kapasiteten i sine kjernemarkeder. Selskapet forventer å operere på rundt 30 prosent høyere kapasitet (ASK) gjennom sommeren sammenlignet med «pre corona»-nivåer.

– Vi venter at momentumet i netto billettpriser og kabinfaktor fortsetter gjennom sommeren, mens vi jobber for å maksimere enhetsinntekten (RASK) – gitt de høye kostnadene – og venter at RASK i andre kvartal vil forbedre seg med 10 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, sier toppsjef József Varadi i en kommentar.