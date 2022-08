Vi sparker i gang august måned med en fersk aksjeprat med kommentator Karl Johan Molnes.

Aksjemarkedet gikk som en kule i juli. Oslo Børs steg 7,1 prosent, mens S&P 500- og Nasdaq-indeksene i USA steg henholdsvis 9,1 og 12,4 prosent. Det var også solid oppgang i andre markeder som Sverige og Tyskland.

Dette har ført til at Oslo Børs er om lag fem prosent i pluss siden nyttår, samtidig som fallet i USA nå er redusert betydelig til henholdsvis -13,3 og -20,8 prosent for de to amerikanske indeksene S&P 500 og Nasdaq Composite.

Karl Johan kaller det vi nå ser et «bear market rally» og forklarer hvorfor.

Vi ser også nærmere på de store tingene som skjer denne uken, inkludert resultater fra HSBC, BP og Caterpillar, samt rentemøtet i Storbritannia på torsdag og sysselsettingstallene fra USA fredag.