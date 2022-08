Det helt ukjente Hong Kong-selskapet AMTD Digital er den nye Reddit-favoritten. Aksjen ble notert på New York børsen i midten av juli for 7,80 dollar per enhet (amerikanske depotbevis). To uker senere hadde aksjen steget enorme 21.400 prosent til 1.167 dollar. I går steg aksjen 126 prosent, men i dag sank den 19,67 prosent.

Makro

Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen (ISM) for tjenesteytende sektor var 56,7 i juli, sammenlignet med 55,3 i foregående måned. På forhånd var det ventet en indeks på 53,5. Økningen viser til den sterkeste veksten i tjenestesektoren i på tre måneder, og ristet av bekymringer om at USA allerede er i resesjon.

Også tall for ny ordre av industrivarer steg overraskende 2,0 prosent på månedsbasis i juni, mot en økning på 1,8 prosent måneden før, ifølge tall Trading Economics.

På forhånd var det ventet at industriordrene ville være opp 1,1 prosent. Ordreøkningen var særlig sterk for datamaskiner og elektroniske produkter.

Fed

Flere sentrale aktører i Fed utaler at vi ikke har sett slutten på rentehevingene.

– Nå er Fed igjen ute på tokt for å styre markedsforventningene om at jobben langt fra er overstått. Renten må opp, selv om det er negative trekk i økonomien, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, til Finansavisen.

Olje

Overvåkningskomiteen til Opec+ (JMMC) anbefaler en produksjonsøkning på 100.000 fat pr. dag fra september, ifølge Reuters onsdag. Samtidig skriver Amena Bakr i Energy Intelligence på Twitter at det ser ut som Opec+ vil bli enige om en produksjonsøkning på 100.000 fat pr. dag.

Etter nyheten steg oljeprisen noe. Ved stengtid av New-York børsen er Brent-oljen ned 2,8 prosent til 97,03 dollar fatet. Samtidig synker WTI-oljen ned 3,2 prosent, til 90,83 dollar fatet.