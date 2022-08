Sabler produksjonsmålet på nytt

Den amerikanske elbilprodusenten Lucid Motors gikk som en kule på børs da selskapet ble børsnotert i 2021, men har i etterkant møtt en rekke utfordringer. Blant disse er en tilbakekalling av 200 biler i februar, og et revidert produksjonsmål for 2022 kun én uke senere. Nå kutter selskapet produksjonsmålet i to.

Lucid motors, som tidligere i år annonserte at de har planer om å etablere seg på det norske markedet, la i går onsdag ut sin andrekvartalsrapport. Her kom det blant annet frem at selskapet har over 37.000 reservasjoner for modellen Lucid Air, deres eneste bilmodell, i tillegg til en kjøpsforpliktelse på 100.000 biler fra deres største aksjonær.

Dette kan ta tid, ettersom at bilselskapet kun leverte 679 biler i andre kvartal i år. Legger man sammen produksjonstallene fra første og andre kvartal ble det levert 1.405 biler under årets 6 første måneder.

Kutt på kutt

Det California-baserte elbilselskapet leverte ut 125 biler til sine kunder i fjor, godt under produksjonsmålet på 577 biler. Videre hadde selskapet en forventning om en samlet 2022-produksjon på hele 20.000 biler. Allerede i februar ble dette målet kuttet til 12.000-14.000 biler, og i går ble det meldt om enda lavere prognoser for inneværende år.

Selskapet forventer nå å produsere mellom 6.000-7.000 biler i 2022.

«Vår reviderte produksjonsveiledning gjenspeiler de ekstraordinære forsyningskjede- og logistikkutfordringene vi har møtt,» sa adm. direktør Peter Rawlinson i en uttalelse, ifølge CNBC.

«Vi har identifisert de primære flaskehalsene og tar passende tiltak. Blant annet internaliserer vi vår logistikkvirksomhet, vi ansetter viktige bidragsryttere til ledergruppen og vi restrukturerer vår logistikk- og produksjonsorganisasjon,» la han til.

Under kvartalspresentasjonen spesifiserte han at utfordringen ikke ligger hos deres leverandører av halvledere og annen elektronikk, men heller varedeler som glass og tepper.

Selskapet, som har Saudi-Arabias statlige investeringsfond (PIF) som største aksjonær, har en kontantbeholdning (inkludert andre likvide midler) på 4,6 milliarder dollar, ned fra 5,2 millioner dollar i mars.

Markedet reagerte på nyheten med å sende Lucid-aksjen ned omtrent 13 prosent i den amerikanske førhandelen.