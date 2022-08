Analytiker slakter kursmålet i norsk PR-selskap

Analytiker Øystein Elton Lodgaard i ABG Sundal Collier, reduserer onsdag kursmålet i Meltwater til 23 fra tidligere 60 kroner per aksje.

Til tross for den heftige reduksjonen anbefaler Lodgaard fortsatt kjøp. Ved lunsjtider torsdag står aksjekursen i 13,87 kroner per aksje. Dersom det oppdaterte kursmålet innfris, står aksjonærene med en pen oppside på over 65 prosent.

ABG reduserer sitt estimat for årlig gjentagende inntekter (ARR) i 2023 med 7 prosent og med 12 prosent for 2024. De forventer nå organisk årlig vekst i ARR på 13 prosent frem til 2024, mot selskapets guiding på 20 prosent, ifølge TDN Direkt.



Selv om Meltwater har skuffet med et kursfall på nesten 70 prosent så langt i år, har aksjekursen falt mye og ABG anser nå selskapet som ganske billig. Basert på 2023-estimatet handles aksjen til 0,9 ganger omsetning.

Vekst i andrekvartal

Meltwater presenterte andrekvartalstall i juli.

Selskapets årlige gjentakende inntekter (ARR) vokste med 13 prosent i andre kvartal 2022 på årsbasis til 464 millioner dollar, går det frem av selskapets kvartalsoppdatering torsdag.



Premium-kunder utgjør nå 51 prosent av ARR, opp fra 47 prosent i samme kvartal i fjor. Satsingen på storkundesegmentet er en viktig del av selskapets vekststrategi, fremheves det.

Hele kvartalssaken om selskapet kan du lese her.