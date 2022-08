Dette vil påvirke Oslo Børs

Videre faller Kopsi-indeksen i Sør-Korea med 0,8 prosent, mens Senex-indeksen i India faller 0,3 prosent. I Australia faller S&P/ASX 200-indeksen med 0,3 prosent. Straits Times i Singapore er så langt i dag opp 0,5 prosent.

Oljeprisen

Onsdag morgen faller prisen på frontkontrakten for et fat Brent-olje med levering i oktober med 0,5 prosent til en pris på 95,85 dollar pr. fat. Samtidig faller prisen på et fat WTI-olje med levering i september med 0,7 prosent til 89,86 dollar.

Fallet kom da det ble kjent at amerikanske råoljelagre uventet steg forrige uke tidligere i dag.

Equinor-aksjen steg 3,1 prosent til 363,40 kroner pr. aksje i går, mens Aker BP steg 3,5 prosent til 330,00 kroner og Vår Energi steg 1,9 prosent til 38,53 kroner.

USA

I dag klokken 14:30 norsk tid vil inflasjonstallene fra USA for juli måned publiseres. Økonomer spår at forbrukerinflasjonen vil komme inn på 8,7 prosent, sammenlignet med 9,1 prosent i juni, ifølge Dow Jones.

Spenning rundt disse tallene satte sitt preg på New York-børsen i går, som falt fra start. De toneangivende indeksene i New York endte som følger:

Nasdaq falt 1,2 prosent til 12.493,02 poeng.

S&P 500 falt 0,4 prosent til 4.120,90 poeng.

Dow Jones falt 0,2 prosent til 32.759,10 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er nå 2,8 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, har så langt i dag steget 2,3 prosent til 21,77.

Nasdaq la i går bak seg den tredje dagen på rad med nedgang, mye takket være skuffende nyheter fra brikkegigantene Nvidia og Micron.

Minnebrikkeprodusenten Micron varslet at inntektene kan komme til å bli lavere enn tidligere guidet som følge av makroøkonomiske faktorer og begrensninger i forsyingskjeden. Aksjen endte ned 3,7 prosent i går. Brikkeprodusenten Nvidia kom med liknende nyheter mandag.

«Dette er to store aktører som investorene trodde var bedre posisjonert til å takle problemer i forsyningskjeden. Jeg tror det er bekymring for at dette virkelig kommer til å tynge teknologiaksjer», sier senior markedsanalytiker i Oanda Ed Moya til CNBC.