Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.124,04 poeng. I løpet av formiddagen var hovedindeksen oppe i 1.131,99 poeng, hvilket er en ny rekordnotering. Det ble omsatt aksjer for 5,8 milliarder kroner.

Profilerte aksjer som Nel og Norwegian falt henholdsvis 1,6 prosent og 1,8 prosent mens Kahoot gikk opp 5,4 prosent.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 70,84 dollar, opp 0,3 prosent. Equinor gikk opp 0,2 prosent og sluttet på 188,64 kroner mens Aker BP klatret 0,9 prosent til 260 kroner.

Nordea Markets har startet dekning av Aker Offshore Wind, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 9 kroner. I analysen argumenterer tallknuserne for at selskapet er «unikt posisjonert i dypvanns havvindmarkeder». Onsdag gikk aksjen opp 8,4 prosent og sluttet på 6,37 kroner.

Styrene i NTS og SalmoNor har inngått en transaksjonsavtale med sikte på å gjennomføre en fusjon mellom førstnevntes heleide oppdrettsselskap Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor. Transaksjonen planlegges finansiert med oppgjør i vederlagsaksjer og kontanter fra NTS. Det sammenslåtte selskapet vil hete SalmoNor. NTS gikk opp 2,3 prosent og sluttet på 91 kroner.

Cloudberry Clean Energys rettede emisjon som ble børsmeldt tirsdag ble flere ganger overtegnet. Som et resultat av den sterke interessen bestemte selskapet seg for å øke størrelsen på emisjonen fra 80 til 86 millioner aksjer. Med en tegningskurs på 12,50 kroner ga det et samlet bruttoproveny på 1.075 millioner kroner. Aksjen gikk opp 3,3 prosent til 13,60 kroner.

Mercell Holding har signert en avtale om kjøp av alle aksjene i finske Cloudia for 102,5 millioner euro på kontant- og gjeldfri basis. Som en del av finansieringen har Mercell hentet 400 millioner kroner gjennom en rettet emisjon på drøyt 46,2 millioner nye aksjer til kurs 8,65 kroner. Aksjen falt 1,9 prosent til 8,75 kroner.

Scatec har vunnet anbudsrunden på tre prosjekter på totalt 150 MW av sørafrikanske myndigheter. Aksjen falt 2,3 prosent til 216,50 kroner.