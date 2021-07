Etter omtrent halvgått løp på Wall Street torsdag står Dow Jones i pluss 0,2 prosent, tilsvarende 34.572,16. Nasdaq er ned 0,3 prosent til 14.465,54, og S&P 500 opp 0,3 prosent til 4.309,48.

Sistnevnte har vært oppe i 4.312,14 på det høyeste i dagens handel – ny intradag all-time high.

Handelen er ikke den mest aktive, men såkalte «reopening plays» som flyaksjer utmerker seg positivt. Delta Airlines og United Airlines letter begge 1,6 prosent.

Oljeprisene holder seg i positivt terreng mens markedet venter på konklusjonen etter dagens møte i Wien der OPEC+ ventes å trappe ned sine produksjonskutt ytterligere. WTI-oljen er opp rundt 2 prosent, mens Brent-oljen trekker opp rundt prosenten.

Kjempesalg i olje

Energiaksjer viser styrke, og Chevron er eksempelvis opp 1,9 prosent som en av de sterkeste Dow-komponentene. Tre kilder opplyser til Reuters at selskapet planlegger et salg av konvensjonelle olje- og gassfelt i Permian-bassenget. Samlet verdivurdering ligger over én milliard dollar.

På makrofronten torsdag kom antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd (jobless claims ) inn bedre enn ventet. 364.000 er også den laveste noteringen etter coronavirusets utbrudd. Den viktige innkjøpssjefsindeksen (PMI) fra Institute of Supply Management (ISM) skuffet derimot litt.

Følg utviklingen her.