Blandet stemning på Asia-børsene

Asiatiske børser viser et blandet bilde mandag. Teknologisektoren trekker blant annet ned.

I Japan faller Nikkei 0,57 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,29 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,16 prosent, men Hang Seng i Hongkong er ned 0,45 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,41 prosent, Sensex i India stiger 0,60 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,18 prosent. Straits Times i Singapore styrkes 0,26 prosent.

Didi Global skal ha samlet inn ulovlig personlig brukerdata. Som følge av dette sa kinesiske myndigheter på søndag at de har beordret tilbydere av smarttelefoner om å stanse muligheten for nedlastningen av Didi Global.

TDN Direkt skrive at The Cyberspace Administration of China (CAC) fortalte at de har bedt Didi om å gjøre endringer for å være i samsvar med kinesiske databeskyttelsesregler, kun fire dager etter selskapet startet handel på New York Stock Exchange.

Ifølge CNBC har denne nyheten ført til en økt og gjenopplivet bekymring for kinesisk regulering av store teknologiselskaper.

Aksjer som Tencent, Alibaba og Meituan er alle ned mellom 3 og 7 prosent i mandagens handel. Også japanske Softbank faller mandag, ned 5,2 prosent

Oljeprisen

Medlemslandene i OPEC+ klarte ikke å komme til enighet vedrørende nedtrappingen av produksjonskutt da de møttes før helgen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,62 prosent til 76,06 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,054 prosent til 75,060 dollar fatet

Møtet vil fortsette mandag 15.juli klokken 15.00.

USA

Den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USAs arbeidsdepartement, viste en sterkere utvikling enn ventet i juni. Samtlige tre nøkkelindekser ende med oppgang fredag