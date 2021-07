Det endte med nedgang på New York-børsen torsdag etter større bekymringer for hvilken grad av bedring det er for den amerikanske økonomien. Særlig var dagens arbeidsmarkedstall med på å styrke bekymringene.

Frontline falt 2,2 prosent til 8,56 dollar, mens den falt 4,2 prosent på Oslo Børs. Equinor falt 1,7 prosent til 20,18 dollar. Til sammenligning falt aksjen 1,3 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte ned 3,5 prosent til 10,07 dollar, mens den falt 3,4 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG falt 3,0 prosent til 13,85 dollar på Wall Street, mot en nedgang på 3,4 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte ned 0,8 prosent til 0,81 dollar, mot en nedgang på 0,4 prosent på Oslo Børs.

Den norske nykommeren på New York-børsen, Freyr Battery, endte på 9,45 dollar, ned 0,5 prosent. Noteringen har imidlertid uansett skapt store verdier for gründerne.

I Canada steg Questerre Energy 11,4 prosent til 0,18 canadiske dollar, mens den falt 0,3 prosent på Oslo Børs.