Børsopptur på Wall Street – kraftig smell for Virgin Galactic

Alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street endte opp etter endt handelsdag:

Industriindeksen Dow Jones steg 0,36 prosent til 34.996,18 poeng.

Den brede S&P 500 steg 0,35 prosent til 4.384,63 poeng. Det er ny rekord.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,21 prosent til 14.733,24 poeng.

Elon Musk ble saksøkt av Teslaaksjonærer for 2,5 milliarder dollar etter et solenergioppkjøp i 2016, der Musk skulle vise seg å ikke bare være kjøper, men selger også.

Tesla steg 2,7 prosent kort tid etter åpning og stengte opp 4,38 prosent, til 685,70 dollar.

Richard Branson tok med seg Virgin Galactic ut til verdensrommet på søndag, noe som ga aksjekursen et løft i forhandelen mandag. Selskapet annonserte deretter at de skulle selge 500 millioner dollar i aksjer, som sendte aksjen rett ned igjen. Aksjen falt tungt og endte ned 17,38 prosent, til 40,69 dollar.

Av de store teknologiaksjene endte Amazon ned 0,02 prosent, Apple falt 0,42 prosent, Microsoft gikk ned 0,22 prosent, Google endte opp 1,16 prosent, og Facebook steg 0,78 prosent.

Pfizer steg 0,38 prosent, etter de annonserte planer om å møte med USAs helsetopper om en mulig tredje dose av vaksinen for å sikre immunitet mot mutantvarianter av coronaviruset.

Olje

Frykt for et sammenbrudd i OPEC+ skaper usikkerhet i oljemarkedet, som er ned i dag.

Brent-oljen omsettes for 75,24 dollar pr. fat, ned 0,42 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 0,51 dollar pr. fat, ned 0,51 prosent for dagen.