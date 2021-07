Fredag morgen åpner Oslo Børs ned 0,79 prosent til 1.129,43.

Kongsberg Automotive hadde i løpet av årets andre kvartal en omsetning på 295,9 millioner euro, som tilsvarer var en oppgang på 92,6 prosent fra andre kvartal i fjor. Nettoresultatet kom inn på minus 1,4 millioner euro, kraftig opp fra minus 116 millioner euro i samme periode i 2020. Markedet er imidlertid ikke positive til tallene, og aksjens stuper 7,5 prosent.

Røkkes Aker Horizons stiger 4,02 prosent, etter at Danske Bank rykket ut med kjøpsanbefaling på aksjen i en oppdatering. Danske Bank tror at Aker Horizons er i en sterk posisjon, og etter deres syn burde kombinasjonen av ingeniørkunnskap, historie om entreprenørskap, og tilgang til kapital gi verdiskapning på investert kapital.

Kursen i teknologiselskapet poLight kollapset torsdag etter en melding om at smarttelefonprosjektet, som ble nevnt i deres førstekvartalspresentasjon, har blitt kansellert. Årsaken til kanselleringen er i følge selskapet relatert til porteføljestrategi. Aksjen toppet taperlisten torsdag med en nedgang på 22,27 prosent. Fredag morgen faller aksjen ytterligere 6,6 prosent.

Oljeselskapet DNO la frem tall for andre kvartal torsdag. Selskapet leverte et driftsresultat langt under analytikernes forventning i andre kvartal. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen mener tallene er på den svake siden og tror markedet er skuffet. Fredag faller aksjen 2,28 prosent.

Nedgangen i oljeprisen trekker oljeaksjene på Oslo Børs ned. Equinor og Aker BP faller begge nesten én prosent.