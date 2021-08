Totalt ble det omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.

Bevegelser

Torsdag la Elliptic Labs frem tallene for årets andre kvartal. I løpet av perioden hadde selskapet en omsetning på 7,6 millioner kroner, som var en oppgang på 20 prosent sammenlignet med fjorårets andre kvartal. I løpet av ukens siste børsdag steg aksjen med 8 prosent.

Fredag meldte SAS om en oppgang i den regulære passasjertrafikken på 107,1 prosent i juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjen steg 1,29 prosent.

DNB Markets-analytiker Jørgen Lian spår videre himmelferd for Fredriksen-eide Flex LNG, og oppjusterer kursmålet fra 142 kroner til 151 kroner. Av de elleve meglerhusene som dekker LNG-aksjen, opererer 9 meglerhus med kjøpsanbefaling, to med hold-anbefaling. Fredag klatret aksjen med 7,58 prosent.

Torsdag falt NEL med 7,7 prosent til det laveste nivået siden mai i fjor. Fredag åpnet aksjen ned, men trenden snudde og aksjekursen klatret med 4,59 prosent.

SEB-analytiker Anders Rosenlund nedjusterer kursmålet i Akers grønne paraply, Aker Horizons, fra 32 kroner til 31 kroner, men opprettholder kjøpsanbefalingen av aksjen. Rosenlund ser likevel en oppside på nesten 30 prosent i aksjen. Alle 9 meglerhus som dekker aksjen opererer med en kjøpsanbefaling. Aksjen steg med 0,75 prosent fredag.

Tirsdag denne uken kjøpte Hans Herman Horns investeringsselskap Norus 250.000 aksjer i Next Biometrics. Det gjorde at Horns selskaper Norus og Edgewater sammen med ham selv har litt over 4,7 millioner aksjer i selskapet. Fredag falt aksjen med 3,39 prosent, etter en oppgang på 48 prosent den siste uken.

Tirsdag debuterte Havila Kystruten på Euronext Growth. Fredag falt børsnykommeren med 5 prosent.

Kepler Cheuvreux-analytiker Petter Haugen oppjusterte kursmålet i Frontline fra 106 kroner til 107 kroner, og gjentok kjøpsanbefalingen. Aksjen steg fredag med 0,84 prosent.

Agilyx meldte fredag at finansdirektør Beatriz Malo de Molina fratrer stillingen, for å gå over i rollen som spesialrådgiver for adm. direktør Tim Stedman. Aksjen falt 4,63 prosent i løpet av fredagen.

Olje

Ved stenging kostet et fat med nordsjøoljen Brent 71,62 dollar, etter en oppgang på 0,6 prosent. WTI-oljen steg med 0,25 prosent, til 69,26 dollar fatet.

Oljeanalytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie tror oljemarkedet vil være stramt ut året, selv om den seneste coronabølgen kan svekke etterspørselsveksten noe.

– Høye oljepriser og lave investeringer medfører at oljeproduserende selskaper nærmest drukner i kontanter, sier Bjørgan.

Han ser blant annet en oppside i Equinor på over 20 prosent. Aksjen ble omsatt for mest på Oslo Børs, med 441 millioner kroner. Den steg med 1,67 prosent. Aker BP steg også, med en oppgang på 0,37 prosent.