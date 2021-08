Samsung-smell i Asia

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen utvikler seg blandet fredag.

I Tokyo trekker Nikkei marginalt opp, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,25 prosent. I Shanghai faller large cap-indeksen CSI 300 0,6 prosent, mens Shanghai Composite-indeksen faller 0,25 prosent.

Hang Seng i Hongkong er ned 0,7 prosent.

Seoul-børsen utmerker seg negativt ved at Kospi-indeksen går tilbake 1,4 prosent. Samsung Electronics tynger etter at arving og visestyreleder Jay Y. Lee ble prøveløslatt. Aksjen trekker ned over 3 prosent.

En sørkoreansk domstol dømte i januar Lee til to og et halvt års fengsel for bestikkelser.

Morgan Stanley advarer mot svakere vekst i halvledersektoren, og SK Hynix faller 0,5 prosent.

«Down under» trekker Sydney-børsen opp 0,5 prosent. Investorene følger spent med på coronasituasjonen, etter at hovedstaden Canberra har innført en ukes lockdown etter at et smittetilfelle ble oppdaget.

