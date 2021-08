Wall Street har fått opp dampen – tech i tet

Stemningen har steget ytterligere på Wall Street siden åpningen.

Dow Jones står drøyt halvveis i dagens handel (like før 19.00 norsk tid, red. anm.) i 35.150,10, opp 0,7 prosent. Nasdaq er opp 1,1 prosent til 14.695,40, mens den bredere S&P 500-indeksen legger på seg med 0,8 prosent og står i 4.440,81.

Teknologisektoren viser vei, og halvledergiganten Nvidia utmerker seg med en oppgang på 3,7 prosent. Microsoft og Cisco Systems er opp henholdsvis 2,5 og 1,4 prosent.

De tre nøkkelindeksene ligger likevel an til en negativ uke, preget av frykten som ble utløst etter at Federal Reserve slapp referatet fra sitt forrige rentemøte. Dette viste at Fed er villig til å starte nedtrappingen av sitt enorme obligasjonskjøpsprogram før nyttår.

Flere humper i veien?

«Med en Fed-nedtrapping i vente, samtidig som delta-varianten fortsetter å spre seg, kan en overgang fra likviditet/politikk-regimet til mer midtsykliske markeder bety flere humper i veien fremover, skriver aksjestrategene i Barclays ifølge CNBC i et notat.

«Situasjonsbeskrivelsen av markedet kan bli forsiktigere, ettersom bekymring for vekstrater som topper ut, delta-varianten og policy-feil kan gi motvind i en tid der det sesongmessige og tekniske er ugunstig», heter det videre.

– Ting kan endre seg fort

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote tror derimot at haukene i Federal Reserve kommer til å dempe seg.

«Det som skjedde i New Zealand denne uken er bevis på at ting kan endre seg fort», skriver hun i en oppdatering fredag.

«Enn så lenge øker den haukete justeringen av Feds policy volatiliteten i aksjekurser samtidig som markedet mister sin hovedkatalysator: den billige likviditeten. Støtten fra Fed var den store driveren av det imponerende rallyet i kjølvannet av coronautbruddet, og avslutningen av støtten kan bety at rallyet er over», fortsetter hun.

