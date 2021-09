Oslo Børs endte ned

– Ut dette året vil det neppe ha en betydelig påvirkning på hvor mye selskapet leverer av produkter, sa han.

Nel i rødt

Nel matchet nesten Yara-fallet, og falt 3,3 prosent til 12,72 kroner dagen etter at finansdirektør Kjell Bjørnsen bekreftet overfor TDN Direkt at installasjoner og test av installert utstyr på Herøya-anlegget i Porsgrunn er i rute for å møte produksjonsstart og ramp-up i løpet av dette kvartalet.

Om produksjonen faktisk er i gang sa han derimot ikke noe om.

Ellers blant de mest omsatte merker vi oss at Atlantic Sapphire korrigerte opp 1,2 prosent til 36,80 kroner etter torsdagens krakk – det andre på bare tre uker.

Brann , fiskedød og oksygenmangel har gjort landbasert oppdrett til et mareritt for investorene, og Runar Vatne har eksempelvis tapt en halv milliard kroner fra toppen.

Utslagene blant tungvekterne for øvrig beskjedne. Kahoot utmerket seg på den positive siden med 2,6 prosent oppgang til 70,25 kroner på dagens høyeste volum. Shipping-duoen Golden Ocean og MPC Container Ships trakk begge ned over 2 prosent.

KMC til bunns på emisjon

Høyt på taperlisten falt SoftOx Solutions 6,7 prosent til 44,50 kroner på meldingen om avslag fra Miljødirektoratet på at selskapets hånddesinfeksjon kan omfattes av en overgangsordning i perioden hvor søknaden om produktgodkjennelse behandles.

– At SoftOx som et lite selskap skal bære risikoen for feil gjort av Miljødirektoratet, oppleves som grovt urettferdig, sier toppsjef Geir Almås i en kommentar.

KMC Properties toppet taperlisten og endte ned 9,7 prosent til 8,58 kroner etter å ha gjort en rettet plassering på 37,5 millioner nye aksjer til kurs 8 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 300 millioner kroner.

– Jeg kan ikke si så mye om de nye investorene som har kommet inn, men det har vært god interesse fra de rette aktørene og flere er eiendomsaktører, sa finansdirektør Kristoffer Holmen til Finansavisen fredag.

Byks etter kursmål-kutt

Høyt på vinnerlisten finner vi MPC Energy Solutions, som steg 6,5 prosent til 31,30 kroner. Fearnley-analytiker Magnus Solheim, som tidligere har operert med kursmål 90 kroner, er ute med en ny analyse der han kutter til 65 kroner. Men kjøpsanbefalingen består altså fortsatt.

«Vi senker kursmålet til 65 på bakgrunn av en mer konservativ prising med mindre fokus på vekst lenger frem enn den første finansieringsrunden», skriver Solheim.

Clean Seas Seafood steg mest av alle fredag, nærmere bestemt 20 prosent til 3,90 kroner. Nærmest fulgte Fredriksen-favoritten Carasent på pluss 10,3 prosent til 50,50 kroner, mens Techstep, Zalaris og Bouvet steg 8,6-8,7 prosent.

RomReal steg 6,3 prosent til 1,70 kroner etter at toppsjefen har kjøpt aksjer, og vi tar også med Otovo, Nordic Nanovector og Induct som la på seg 7-8 prosent.