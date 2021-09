Børsmelding sendte aksje til værs

- - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.154,00 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 5,3 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 78,73 dollar, opp 0,8 prosent. Oljeetterspørselen er ventet å stige mye de neste årene, ifølge data fra OPEC, som samtidig kommer med en advarsel om at verden må fortsette å investere i produksjon til tross for overgangen mot strengere utslippskrav. Equinor falt 0,3 prosent og sluttet på 217,30 kroner mens Aker BP klatret 0,2 prosent til 274,00 kroner.

Everfuel og Mowi falt henholdsvis 6,2 prosent og 2,8 prosent mens Kahoot steg 1,8 prosent.

Akva Group har inngått en avtale med Israel Corp. hvor sistnevnte sikrer seg en 15 prosent eierandel i Akva Group. Det vil skje gjennom en rettet emisjon på litt over 3,33 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 96,50 kroner pr. aksje. Akva Group har også blitt tildelt en kontrakt for å bygge Aquacons første landbaserte anlegg i USA. Aksjen gikk opp 12,2 prosent til 92,00 kroner.

Denne uken har SpareBank 1-analytiker Vidar Lyngvær hevet kursmålet på Akobo Minerals fra 10 til 15 kroner samtidig som han gjentok sin kjøpsanbefaling på aksjen. Tirsdag skrev Finansavisen at OL-gullvinner Karsten Warholm har gått inn i selskapet. I løpet av tirsdagen gikk aksjen opp over 24 prosent mens den klatret ytterligere 4,6 prosent til 10,25 kroner onsdag.

Aksjonærlister viser at Folketrygdfondet nå er niende største aksjonær i Nel med aksjer for 200 millioner kroner. Kjøpene skal ha blitt gjort i starten av forrige uke. Finansavisen har vært i kontakt med Folketrygdfondet som ikke ønsker å kommentere porteføljen. Aksjen klatret 0,8 prosent til 13,73 kroner.

Tirsdag annonserte 5th Planet Games at selskapet stenger ned sitt Berlin-studio med umiddelbar virkning. Det medfører at all produktaktivitet i Berlin stanser. Aksjen falt 9,5 prosent til 0,85 kroner.

DNB Markets har gått ut med en kjøpsanbefaling på Komplett hvor kursmålet er på 90 kroner. Aksjen gikk opp 2,8 prosent til 62,00 kroner.