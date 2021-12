REC Silicon faller etter konsernsjefens avgang

- - - - - -

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.192,92 poeng, opp 1,0 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,0 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 72,70 dollar, opp hele 3,5 prosent. Utviklingen i oljeprisen har vært svært volatil denne uken i forkant av OPEC og OPEC+-møtene. Equinor stiger 1,6 prosent til 232,25 kroner mens Aker BP klatrer 3,0 prosent til 295 kroner.

Tore Torvund går av som konsernsjef i REC Silicon. Nåværende finansdirektør i REC Silicon, James A. May II, vil fungere konsernsjef mens styret søker etter ny konsernsjef. Aksjen faller 4,4 prosent til 20,82 kroner.

Awilco har kjøpt 600.000 aksjer i Bergen Carbon Solutions (BCS) til kurs 42,50 kroner pr. aksje, etter at adm. direktør Jan B. Sagmo og driftsdirektør Finn Blydt-Svendsen har solgt 300.000 aksjer hver. Aksjen er tilnærmet uforandret på 47,60 kroner.

Meltwater annonserte onsdag at selskapet planlegger å gjøre et tilbakekjøpsprogram på inntil 50 millioner dollar. Aksjen stiger 5,5 prosent til 27,43 kroner.

EU-kommisjonens tolkning av Biocidregelverket åpner for at SoftOx Solutions kan gå i markedet med alle sine desinfeksjonsprodukter i EU- og EØS-området. SoftOx har tidligere fått avslag på anmodning om en overgangsordning fra det norske Miljødirektoratet for sine hånddesinfeksjonsprodukter.

– Dette er veldig gode nyheter for SoftOx, sier adm. direktør Geir Almås i en melding. Aksjen stiger 12,3 prosent til 54,40 kroner.

Tirsdag presenterte SAS sine tall for selskapets regnskapsmessige fjerde kvartal, hvilket førte til et kursfall på 4,3 prosent. Selv om flyselskapet nær doblet inntektene sammenlignet med samme periode i fjor gikk det på nok et kjempetap . Nordeas flyanalytiker kutter kursmålet på SAS og spår aksjen ned 60 prosent. Onsdag faller aksjen ytterligere 0,5 prosent til 1,23 kroner.