Wall Street endte i rødt etter onsdagens Federal Reserve-møte.

S&P 500 endte ned 0,87 prosent

endte ned 0,87 prosent Nasdaq stupte 2,61 prosent

stupte 2,61 prosent Dow Jones falt 0,08 prosent

Sentralbanksjef Jerome Powell leverte på de litt mer haukete signalene som har kommet den siste tiden. Ikke bare øker han tempoet i nedtrappingen av verdipapirkjøpene, rentebanen blir også hevet kraftig slik at det nå er utsikter til tre renteøkninger i 2022 og tre til i 2023.

– Fed har endelig kastet forestillingen om forbigående høye inflasjonsnivåer ut av vinduet, og de siste justeringene gjenspeiler en rentekomité som ikke vil miste neste tog når det forlater stasjonen, skriver senior investeringsstrateg Charlie Ripley i Allianz Investment Management til CNBC.

– Et lettelsesrally

Det fremstår som noe overraskende at børsene skal reagere på utsikter til høyere renter med oppgang, men DNB Markets skrev i sin morgenrapport torsdag at oppgangen gjenspeiler «en slags lettelse og tiltro til at Fed ikke ville gjøre store, brå endringer for å få inflasjonen under kontroll i 2022.»

– Gårsdagens beslutning, til tross for å være litt haukete, var for det meste allerede priset inn. Et lettelsesrally er det som utspiller seg nå, istemmer Swissquote-analytiker Ipek Ozkardeskaya overfor Bloomberg.

Bank opp, tech ned

Selskaper som har gjort det bra i tidligere sykluser med høye renter leder an i oppgangen, med Freeport-McMoRan eksempelvis opp over 4 prosent. FMC stiger 0,8 prosent, mens Caterpillar er opp nesten 2 prosent.

Bankaksjer som JP Morgan, Citigroup og Bank of America stiger alle 2-3 prosent.

Tech-aksjer sliter, og Apple er ned over nesten 2 prosent. Halvlederprodusentene AMD og Nvidia faller 5,8 og 6,4 prosent, mens Adobe straffes over 11 prosent kursfall etter å ha lagt frem en skuffende kvartalsrapport.

Blandet makroball

På makrofronten kom jobless claims inn omtrent som ventet . Den viktige industri-indeksen fra Philadelphia Fed skuffet derimot stort , mens boligbyggingen overrasket positivt.

Tilbake på den skuffende siden finner vi amerikanske innkjøpssjefsindekser (PMI). Foreløpige tall viser en sammenstilt PMI på 56,9 i desember, ned fra 57,2 i november.

PMI for industrisektoren falt fra 58,3 til 57,8, mot ventet 58,5. For tjenestesektoren falt den fra 58,0 til 57,5, mot ventet 58,5.