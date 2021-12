Robotlager-rally på rød børs

HAV

Oslo Børs stengte ned 0,45 prosent onsdag, og endte på 1.199,34 poeng.

Det ble omsatt aksjer for rett i underkant av 2,9 milliarder kroner.

Bevegelser

AutoStore gjorde et tosifret byks på børs onsdag, etter lengre tid med fall. I forrige uke falt aksjekursen under noteringskursen på 31 kroner.

– Aksjen har falt såpass mye den seneste tiden at jeg vil tro at det er interessant å plukke den opp for flere og flere, sier analytiker Carl Jørgen Flaen i Pareto Securities.

Aksjen steg både mandag og tirsdag, for å så legge på seg ytterligere 13 prosent onsdag. Ved børsslutt omsettes aksjen for 37 kroner.

Også GC Rieber Shipping hadde en tosifret oppgang onsdag. Aksjen steg 12,6 prosent til 9,40 kroner. Shippingindeksen er opp nær 60 prosent i år etter et svært godt første halvår, og knuser dermed hovedindeksen på Oslo Børs.

Forsikringsselskapet Insr Insurance Group har konstatert sannsynlig underoppfyllelse av soliditetskrav. Selskapet har varslet Finanstilsynet og falt 5,8 prosent på nyheten.

SoftOx Solutions falt 0,9 prosent til 55,30 kroner, etter det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet onsdag.

Hav Group steg 0,93 prosent til etter datterselskapet Norwegian Electric Systems (NES) ble tildelt en kontrakt for levering av batteri- og kontrollsystemer. Aksjen omsettes for 14,11 kroner ved børsslutt.

Børsnykommer CO2 Capsol venter en endelig investeringsbeslutning (FID) for mobile testanlegg. Beslutningen vil tas i midten av januar. Aksjen er ned 1,22 prosent, til 23,91 kroner.

Olje

Oljeprisen har utviklet seg flatt i løpet av onsdagen, og er tilnærmet uendret for dagen ved børsslutt. Prisen for et fat nordsjøolje ligger på 78,98 dollar, mens WTI-oljen prises til 76,01.

De amerikanske oljelagrene falt som ventet forrige uke, med 3,1 millioner fat. Markedet venter spent på det nye året, og hvorvidt OPEC+ vil beslutte å øke oljeproduksjonen som planlagt.

Equinor endte dagen på 238,85 kroner, ned 0,89 prosent. Aker BP stengte ned 1,65 prosent, til 274,10 kroner.