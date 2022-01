Enormt rally i doblingskandidat etter positiv analyse

Equinor falt 0,2 prosent etter nedgangen i gassprisene, mens Aker BP steg 3,5 prosent.

Opp

I en sektoroppdatering fra Citi oppgraderes Lufthansa fra selg til kjøp, og aksjen steg kraftig på Frankfurt-børsen. Det fikk også positive konsekvenser for SAS-aksjen som endte opp 6 prosent. Flyr klatret 11 prosent. Norwegian steg mer moderate 1,3 prosent.

SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen tror Questerre ligger an til en kompensasjon etter at oljeutvinning i Québec ble ulovlig, og sender kursmålet til himmels. Aksjen endte opp hele 38,7 prosent mandag.

Fearnley Securities har også kommet med en oppdatering om oljeservicesektoren og har to soleklare favoritter . Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities knuste børsen i 2021 – her er favorittene for januar.

I Finansavisens børsintervju kommer det frem at Kepler Cheuvreux-megler Lasse Klever tror overraskende sterke resultater vil bidra til børsoppgang i det nye året. Han anbefaler fem aksjer fra flere sektorer.

Også Frontline steg, og endte opp 7,4 prosent. Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto spår nå kraftig comeback for aksjen.

– Vi tror tank blir en vinnersektor i løpet av 2022, og at Frontline vil lede an, sier han til Finansavisen.

Pareto kutter kursmålet på Aker fra 1.100 til 960 kroner i en fersk analyse. Fortsatt anbefaler Tom Kristiansen kjøp av aksjen, men potensialet er dratt voldsomt ned siden sist Kristiansen var ute med en Aker-analyse. Aksjen steg likevel 1,7 prosent.

Pareto Securities har byttet halvparten av sine favorittaksjer i januarporteføljen.

I rødt

Ice Group meldte mandag at Borea og Nordstjernan Kredit har sluttet seg til saksbehandlingen som saksøkere i saken mellom Ice Groups datterselskap AINMT Holdings AB og GoldenTree Asset Management. Nyheten sendte Ice-aksjen ned ytterligere 4,9 prosent. Aksjen er nå de tre siste månedene ned nær 65 prosent.