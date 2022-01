Les resten av dagens aksjetips her.

Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen forventer en «fantastisk kvartalsrapport» fra Elkem når tallene legges frem om tre uker. Analytikeren hever kursmålet og ser 50 prosent oppside.

NTS stiger 13,4 prosent. Et selskap eiet av aksjonærer i NTS, som til sammen representerer mer enn 50 prosent av selskapet, melder mandag morgen at de har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS.

Hynion klatrer 9 prosent. Selskapet kunne i morges melde at de har inngått en ny avtale i Sverige.

Blant de mest omsatte aksjene stiger Norsk Hydro nå 1,6 prosent. Selskapet vil bygge en ny solpark med kapasitet på 7,5 gigawattimer pr. år.

Nordic Semiconductor er opp 4,7 prosent. Deutsche Bank har hevet kursmålet i aksjen til 350 kroner – 23,5 prosent over dagens kurs.

I rødt

Mowi meldte mandag at de i fjerde kvartal hadde et operasjonelt driftsresultat på cirka 146 millioner euro. Det er noe lavere enn analytikernes forventninger på 160 millioner euro, og Mowi-aksjen faller 2,34 prosent.

Kyoto Group , der tidligere Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn har hamstret aksjer i det siste, endte fredag opp voldsomme 29,9 prosent. Mandag faller den imidlertid tungt tilbake, og er nå ned 15,1 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag opp 1,9 prosent på 85,66 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,9 prosent til 83,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 85,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Markedet handles på nivåer der vi sannsynligvis vil se ytterligere press på OPEC+ for å øke produksjonen mer aggressivt. Støy rundt politisk intervensjon gjør imidlertid at markedet risikerer ytterligere volatilitet», skriver ING i et notat mandag morgen, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,8 prosent, etter at aksjen fredag nådde ny all-time high på 255,80 kroner. Aker BP er ned 1,4 prosent.