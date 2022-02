Positive nyheter fra Russland gjør at børsen har hentet inn noe av tapene. Hovedindeksen på Oslo Børs står i 1.202,13, ned 0,95 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 4,4 milliarder kroner.

Sergej Viktorovitsj Lavrov, Russlands utenriksminister, sier han ser en vei fremover for samtalene om Ukraina-konflikten og at han foreslår at diplomatisk arbeid fortsetter, ifølge Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået sier Lavrov at samtalene ikke kan fortsette i det uendelige, men at det fortsatt er mulig å komme til en enighet.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har bedt om å få møte med Russland og flere medlemsland i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), melder BBC.

Nyhetene sender også amerikanske futures i grønt fra rødt.

Børspause

Det har blitt innført børspause i fem oppdrettsaksjer kl. 15.50 mandag.

SalMar var først ut. Deretter kom NRS, NTS, Frøy og Arctic Fish.

SalMar ønsker å kjøpe NTS for 15,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 120 kroner pr. aksje – 5 kroner over kursen før handelen ble pauset.

I rødt

PGS-aksjen krakker og faller 20,2 prosent i dag. MPC Container Ships faller 7,6 prosent og Nordic Semiconductor er ned 6 prosent.

Arctics Kristian Spetalen gjentar kjøp på Pexip etter at han ikke vil kutte kursmålet mer enn fra 100 til 90 kroner. Det representerer mer enn en dobling fra børskursen på 38 kroner. Aksjen faller 10 prosent i dag.

