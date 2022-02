Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent og står i 14.017,76 poeng mens Dow Jones står i 34.886,65 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,4 prosent til 4.452,54 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,02 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,1 prosent til 26,49.

Russerne hevder at militære styrker har begynt å trekke seg tilbake fra sine posisjoner nær den ukrainske grensen. Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener det er for tidlig å si at faren er over.

Onsdag kveld slippes et nytt referat fra Fed. Ifølge Handelsbanken vil referatet kunne gi mer klarhet om hvorvidt Fed faktisk er innstilt på å heve med 50 basispunkter ved det kommende møtet.

«Som omtalt i går har markedet igjen høynet veddemålet om en dobbelheving fra Fed. Videre vil markedet fokusere på diskusjonene rundt den forestående slankingen av sentralbankbalansen; det vil letes med lys og lykte etter eventuelle hint om når slankingen kan begynne», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Omsetningen i detaljhandelen i USA økte i januar med 3,8 prosent på månedsbasis, viser foreløpige tall. Det er den største oppgangen på et år. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 2,0 prosent. På årsbasis var oppgangen i januar på 13,0 prosent, mot 16,7 prosent i desember.

Samtidig har det blitt kjent at den amerikanske industriproduksjonen økte med 1,4 prosent på månedsbasis i januar. Her var det ventet en oppgang på 0,4 prosent.