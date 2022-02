Spenningen mellom USA/NATO/EU og Russland om Ukraina-situasjonen lever videre onsdag, og oljeprisene trekker nå oppover igjen etter tirsdagens kraftige fall på meldinger om at Russland vil flytte sine styrker bort fra Ukraina . Noe av fallet ble hentet inn igjen utover kvelden på det som kan ha vært et russisk dataangrep på Ukrainas forsvarsdepartement.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 94,86 dollar pr. fat etter en oppgang på 1,7 prosent hittil i dagens handel, mens WTI-oljen er opp 1,5 prosent til 93,45 dollar pr. fat.

Det russiske nyhetsbyrået Tass viser onsdag til uttalelser fra Kremls talsperson Dmitrij Peskov om at Ukraina med høy sannsynlighet vil angripe Donbass.

RIA melder på sin side at Russland fastholder kravet om at Ukraina ikke får bli NATO-medlem, og at NATO skal gjøre løftet offentlig.

Verken Ukraina eller NATO merker noe til tilbaketrekningen russerne hevder de har igangsatt. NATO mener det motsatte er tilfellet.

Ukraina: – Ser ingen tilbaketrekning

Russerne hevder at militære styrker har begynt å trekke seg tilbake fra sine posisjoner nær den ukrainske grensen, uten at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ser ut til å fått med seg det.

– For å være ærlig forholder vi oss til virkeligheten vi har, og vi ser ingen tilbaketrekning ennå, siteres han av BBC.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg bekrefter Ukrainas versjon, og hevder tvert om at russerne er i ferd med å bygge opp.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener det er for tidlig å si at faren er over.

«Det er en typisk strategi å dra ut personell samtidig som utstyret blir stående slik at det blir mulig å trappe opp igjen raskt. I tillegg virker vernepliktperioden å være ute for mange av de russiske soldatene, slik at de ifølge loven uansett må returnere til sine baser», skriver han i en oppdatering onsdag.

Potensielt russisk «gjørmeproblem»

Schieldrop påpeker videre at militærøvelsen i regionen er over, og det sånn sett er naturlig at noe personell og utstyr trekkes ut.

Den fruktbare jorden som gjør Ukraina til verdens største korneksportør kan også potensielt skape et «gjørmeproblem» for russiske tanks som trenger tele for å forflytte seg.

«Gjeldende værmeldinger er betydelig varmere enn normalt, og innen utgangen av februar pleier temperaturene å stige over null. Tidsvinduet for en fullskala invasjon kan derfor være i ferd med å lukkes», heter det videre i SEB-analysen.

– Full nedtrapping gir ikke mening

Sentralt i president Vladimir Putins strategi har ifølge Schieldrop vært å holde presset oppe for å tvinge USA/NATO/EU til å forhandle og akseptere endring.

«Før en endelig avtale er på plass, gir en full nedtrapping egentlig ikke mening for Putin. Press og trusselnivå må holdes høyt for få prosessen nærmere målstreken. Akkurat nå er vurderingen at risikoen for en fullskala invasjon har falt litt, men vi vil trolig ikke bevege oss bort fra status quo. Og Putin trenger å bevare full invasjon som en reell risiko heller enn en fjern mulighet», skriver han.