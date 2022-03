Oslo Børs begynte dagen i rødt tirsdag morgen, men snudde så opp ved lunsjtider etter at oljeprisen fortsatte å stige. Oppgangen kommer også etter at Russland blant annet meldte at invasjonen av Ukraina vil fortsette til «alle mål er nådd».

Dagens bevegelser

Oljeprisen på et fat nordsjøolje (Brent spot) lå ved stengetid for Oslo Børs opp 6,4 prosent til 104,40 dollar fatet.

Børslokomotivet Equinor steg 7,6 prosent i løpet av dagen som følge av de sterke oljeprisene, og stengte på 299,55 kroner pr. aksje. Det ble i løpet av dagen omsatt aksjer for 2,2 milliarder kroner.

De andre oljeselskapene på børsen steg også godt på oljeprisen, der Aker BP endte opp 8,3 prosent til 296,20 kroner aksjen, og børsnykommeren Vår Energi opp 7,7 prosent til 33,00 kroner pr. aksje. Vår Energi la også i morgentimene frem resultater for fjerde kvartal.

Våpenprodusent Kongsberg Gruppen har steget jevnt på børsen etter at Russland invaderte Ukraina. Tirsdag endte aksjen opp 5,7 prosent til 327,80 kroner.

Awilco Drilling falt 5,7 prosent etter å ha lagt frem resultater for fjerde kvartal. Selskapet har ingen rigger i drift, og inntektene er derfor minimale.

Blant tungvekterne falt Nel 7,4 prosent til 14,84 kroner, etter at aksjen mandag skjøt opp hele 18,9 prosent. Mandagens oppgang kan for det meste skyldes at så og si alle energiaksjer steg kraftig i kjølvannet av Ukrainakrisen, også de grønne:

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets forklarer hvorfor en rekke grønne aksjer og andre energiaksjer stiger i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina.

BW LPG tjente mindre penger i fjerde kvartal 2021 enn i samme periode året før. Resultatet var likevel klart bedre enn i tredje kvartal. Aksjen endte dagen relativt flatt opp 0,2 prosent til 52,45 kroner.

Nordic Nanovector la i morges frem sine fjerdekvartalstall, og gjentok samtidig at avlesning av foreløpige tremånedersdata fra Paradigme-studien er planlagt i andre halvår 2022. Aksjen falt 13,8 prosent til 12,03 kroner.

Xplora Technologies steg 1,2 prosent til 18,16 kroner pr. aksje etter at selskapet meldte om tre nye smartklokkemodeller.

Norsk Solar falt 1,9 prosent til 4,51 kroner pr. aksje etter melding om at Norfund slutter seg sammen med Norsk Solar og Nordic Impact Cooperation som investorer i 11 MW solcelleanleggsporteføljen nylig konstruert av Norsk Solar i Vietnam.