Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,87 prosent like etter kl. 08.00 mandag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 1,0 prosent, eller innenfor intervallet [0,7,1,3] prosent.

Asia

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,24 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 0,97 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 0,77 prosent.

I India svekkes Sensex 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,22 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,19 prosent.

Børsen i Japan er mandag stengt.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 3,08 prosent til 111,25 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 3,22 prosent til 108,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 106,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Oppgang på Wall Street preger ukens siste handelsdag i New York.

S&P 500 steg 1,17 prosent til 4.463, mens Nasdaq endte opp 2,05 prosent til 13.893. Dow Jones klatret 0,8 prosent til 34.755.

Aksjer notert på den amerikanske børsen har opplevd en massiv tre-dagers oppgang, noe som resulterer i S&P 500s beste uke siden november 2020. Den brede markedsindeksen endte opp mer enn 5 prosent for uken, mens teknologitunge Nasdaq steg mer enn 7 prosent denne uken og går mot sin beste uke siden februar 2021.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent fredag og 2,9 prosent denne uken.

Equinor-aksjen steg 1,0 prosent til 300,80 kroner, mens Aker BP-aksjen endte opp 0,7 prosent til 294,60 kroner. Vår Energi-aksjen falt 0,2 prosent til 436,40 kroner.

Det har vært store svingninger for kriseaksjen Ice Group den siste tiden. Styret i Ice Group ASA mottok torsdag et brev fra CC Capital Ltd. som indikerer villighet til å betale 1 krone pr aksje for alle selskapets aksjer. Fredag endte aksjen opp 17,3 prosent til 1,19 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Nordic Aqua Partners: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Årsrapport:

Polaris Media

Makro:

Kina: LPR mars, kl. 02.15

Tyskland: PPI februar, kl. 08.00

USA: Chicago Fed-indeks februar, kl. 13.30

Annet:

Ice Group: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 09.00

Ekskl. utbytte:

Western Bulk Chartering