Trøim-aksje gjorde kjempehopp rett før børsslutt

– Cool Companys aksjekurs henger etter konkurrentene, sier analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities som ser 35 prosent oppside i aksjen.

MPC Container Ships fortsetter den siste tidens oppgang. Aksjen er nå opp 3,3 prosent, og har på en uke klatret nesten 30 prosent. DNB Markets har mandag oppjuster sitt kursmål på aksjen.

«Vi har løftet estimatene til å reflektere MPCCs seneste charterkontrakter, nybygg og evnen til å slutte kontrakter til forhøyede rater og varighet», skriver meglerhuset.

Stolt-Nielsen stiger 3,5 prosent etter Jørgen Lian og Petter Haugen oppjusterer kursmålet nok en gang. Lian oppjusterer sitt kursmål til 209 kroner, mens Haugen øker til 257 kroner.

For under én måned siden skrudde også analysesjef Frode Mørkedal opp kursmålet i børskometen. Nå sendes kursmålet opp ytterligere 25 prosent.

Mitsubishi bekrefter i dag kjøpsordren for 40 elektrolysører av HydrogenPro til en verdi over 50 millioner dollar. Det er ifølge HydrogenPro en av de største elektrolysesystemkontraktene noensinne, og bekreftelsen sendte aksjen opp 18,6 prosent.

Borr Drilling steg 11,4 prosent. Selskapet meldte om flere nye kontrakter og utvidelser av eksisterende like før børsen stengte. Teknisk analyse viser nå muligheter for solid oppside for aksjen.

«Trenden gir rom for mer enn en dobling», skriver Finansavisen om Borr i søndagens aksjetips.

I rødt

Softbank selger rubbel og bit i fondet som står bak investeringen i Kahoot. Kahoot-investeringen er imidlertid overført fra fondet til Softbank Group. Samtidig forlater fondets representanter i Kahoot-styret den japanske investeringsgiganten. Aksjen falt 4,3 prosent.

Sikri legger på seg 50 prosent med oppkjøpet av svenske Matria. Børsen sender aksjen ned, men investor og Sikri-styremedlem Jens Rugseth er fornøyd. Aksjen falt 5,4 prosent.

– Vi debuterte på Euronext Growth for snart to år siden med 150 millioner kroner i omsetning, nå er selskapet ti ganger så stort og har fått en sterk posisjon i Norge og Sverige. Men vi har bare så vidt begynt, sier Jens Rugseth til Finansavisen.

Danske Bank mener prisingen og eksponeringen mot et marked i bedring vil fortsette å trekke investorer til oljeserviceselskapet Subsea 7 . Meglerhuset ser 20 prosent oppside i aksjen som falt 2,1 prosent.