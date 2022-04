- - - - - - - - -

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,5 prosent før den sluttet på 1.259,26 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 106,44 dollar, ned 0,2 prosent. Equinor gikk opp 2,1 prosent og sluttet på 334,90 kroner mens Aker BP klatret 0,8 prosent til 337 kroner.

Fjordkraft falt 11 prosent til 31 kroner. Selskapet avholdt onsdag kapitalmarkedsdag, og meldte blant annet om et ventet justert driftsresultat i område 500-550 millioner i 2022 og 2023.

«Selskapet har aldri brukt mer penger på å miste flere kunder», skriver analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets i en rapport.

Mandag meldte HydrogenPro om en kjøpordre fra Mitsubishi til en verdi på mer enn 50 millioner dollar, noe som sendte aksjen opp over 18 prosent. Tirsdag klatret aksjen ytterligere 24,6 prosent mens den falt 5,7 prosent til 22,15 kroner onsdag.

Tirsdag kveld hentet Salmon Evolution 300 millioner kroner i en emisjon til en kurs på 9 kroner pr. aksje. Nettoprovenyet vil bli brukt til å delvis finansiere andre fase av lakseoppdrettsanlegget på Indre Harøy, utvide kapasiteten ved smoltanlegget Kraft Laks og generelt selskapsformål. Aksjen gikk ned 8,3 prosent og endte på 8,99 kroner.

Onsdag meldte Norwegian om en oppgang i passasjertrafikken på 1.200 prosent til 940.149 passasjerer. Kabinfaktoren var opp 38 prosentpoeng til 80,3 prosent.

– Vi er spesielt fornøyde med at fyllingsgraden holder seg over 80 prosent, til tross for at vi satte inn vesentlig mer kapasitet i mars, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar. Aksjen falt likevel 3,6 prosent til 10,43 kroner.

Tirsdag skrev Finansavisen at russiske Softline rammes hardt av sanksjoner, og i det stille har måkt unna Crayon-aksjer for å redde seg fra likviditetsproblemer. Crayon-aksjen falt 4,5 prosent til 134,70 kroner.

ABG Sundal Collier ser en 50 prosent oppside i Tor Olav Trøims Cool Company, noe som bidro til å løfte aksjen 2,4 prosent til 105,80 kroner. Samtidig har Pareto Securities oppjustert Avance Gas fra hold til kjøp og opererer med et kursmålet som indikerer en oppside på 50 prosent. Aksjen gikk opp 13,1 prosent til 42,88 kroner.

Det er også verdt å merke seg at Nordic Semiconductor falt 9,4 prosent 189 kroner.