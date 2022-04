Rød start på New York-børsen – rally i HP etter aksjekjøp

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 13.862,74 poeng mens Dow Jones står i 34.367,68 poeng etter en nedgang på 0,4 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.475,04 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,64 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,4 prosent til 21,40.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway har kjøpt nesten 121 millioner aksjer i HP, viser meldinger sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC). På onsdagens sluttkurs er aksjeposten verdsatt til rundt 4,2 milliarder dollar. Aksjen stiger 12,1 prosent i åpningsminuttene.

166.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 2. april, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet 200.000 nye søkere i forrige uke. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.523.000 pr. 26. mars.

Onsdagens store begivenhet på Wall Street var publiseringen av referatet fra Feds rentemøte i mars. Lael Brainard, Fed-styremedlem og snart visesentralbanksjef, gjorde derimot en god jobb på tirsdag med å forberede markedene på hva som kom.

«Som Brainard sa på tirsdag var det enighet om at de måtte gå raskere frem denne gangen enn i 2018-2019, og at det ville være naturlig å starte balansereduksjonen allerede etter rentemøtet i mai. Det referatet viste, som Brainard ikke sa, var at Fed legger opp til å redusere balansen sin med totalt 95 mrd dollar i måneden på det meste», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ifølge Roger Berntsen mener flere medlemmer av Feds rentekomité det er nødvendig å være mer aggressiv i rentesettingen for å bekjempe det underliggende inflasjonspresset i økonomien. Han tror det innebærer et eller flere møter med doble rentehevinger.