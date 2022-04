De amerikanske børsene steg svakt i åpningen torsdag, men etter 25 minutters handel har både Nasdaq og S&P 500 snudd ned.

Dow Jones klatrer nå 0,4 prosent, mens S&P 500 er ned 0,3 prosent. Teknologitunge Nasdaq faller 0,7 prosent.

Musk-bud

Elon Musk har torsdag lagt inn et bud som verdsetter Twitter til 43 milliarder dollar, tilsvarende 376,6 milliarder kroner.

Nyheten sender aksjen opp 2,94 prosent til 47,20 dollar, men det er fortsatt langt under budet på 54,20 dollar pr. aksje.

«Dette er mitt beste og endelige tilbud, og hvis det ikke blir akseptert må jeg revurdere min posisjon som aksjonær. Twitter har et ekstraordinært potensial», skriver Musk i en uttalelse knyttet til kunngjøringen sendt til det amerikanske finanstilsynet.

Onsdag ble det kjent at Twitter-aksjonær Marc Bain Rasella har saksøkt Musk fordi han mener milliardæren rapporterte aksjekjøp i Twitter for sent.

Nøkkeltall

Det har torsdag tikket inn flere makrotall fra USA.

De ukentlige tallene fra USAs arbeidsdepartement viste at 185.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 9. april.

Det er et stykke over konsensus 171.000 nye søkere, ifølge TradingEconomics.

Ferske tall viser også at omsetningen i den amerikanske detaljhandelen vokste 0,5 prosent i mars, mot ventet 0,6 prosent.

Samtidig ble detaljhandelen i februar revidert fra en oppgang på 0,3 prosent til 0,8 prosent.