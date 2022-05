Kraftige børsfall i Shanghai og Hongkong

I kjølvannet av det kraftige børsfallet på Wall Street fredag, svekkes også de asiatiske børsene.

I Japan faller Nikkei 1,82 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,50 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 2,42 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 2,59 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,44 prosent.

I India er Sensex ned 1,02 prosent og Straits Times i Singapore faller tilbake 0,18 prosent.

Børsen i Australia er mandag stengt.

Covid-bekymringer

Investorene bekymrer seg også fremdeles for coronasituasjonen i Kina. Landet har slitt med å begrense sitt verste virusutbrudd, til tross for harde nedstengninger i Shanghai. I helge advarte Beijing om at viruset har vært spredd uoppdaget i omtrent en uke.

– Det er ingen overraskelse, og det gir logisk mening at markedet er bekymret for Covid-situasjonen fordi det er helt klart at det påvirker den økonomiske aktiviteten. Det påvirker inntjeningspotensialet i mange deler av markedet, sier strateg i Goldman Sachs, Timothy Moe, til CNBC.

Han påpeker overfor nettstedet at det er mye politisk støtte på vei, særlig innen infrastruktur, men at dette ikke kan starte opp så lenge man har nedstengninger.

– Det er årsaken til at markedet er veldig fokuser på problemene på kort sikt med hensyn til Covid, sier han.

Oljeprisfall

Også oljeprisene svekkes mandag morgen. Brent-oljen er nå ned 2,94 prosent til 103,51 dollar, mens WTI-oljen svekkes 2,96 prosent til 99,03 dollar.