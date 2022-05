Nasdaq med dårligste måned siden finanskrisen

I løpet av april falt teknologitunge Nasdaq over 12 prosent. Det er den verste måneden for indeksen siden den mørke høsten 2008. For brede S&P 500 ble april den svakeste måneden siden mars 2020, da coronapandemien rammet markedene.

KURSSKRELL: For Amazon og Jeff Bezos, selskapets grunnlegger og nå arbeidende styreleder. Foto: Bloomberg

Slik gikk det med de ledende børsindeksene i USA fredag:

Dow Jones falt med 2,8 prosent til 32.977 poeng.

falt med 2,8 prosent til 32.977 poeng. S&P 500 falt med 3,6 prosent til 4.131 poeng.

falt med 3,6 prosent til 4.131 poeng. Nasdaq gikk ned med 4,2 prosent til 12.334 poeng.

Netthandelsgiganten Amazon.com stupte 14 prosent, det meste siden 2006, etter kvartalsrapporten og guiding torsdag kveld . Apple falt 3,7 prosent etter sine kvartalstall.

For Amazon-grunnlegger og -styreleder Jeff Bezos medførte fredagens kursras et formuesfall på mer enn 20 milliarder dollar – mer enn 185 milliarder kroner. Bezos er nå god for 148,4 milliarder dollar, betydelig ned fra toppen på over 210 milliarder dollar tidligere i år, ifølge Bloomberg. Han er imidlertid stadig nest rikest i verden.

Tesla-gründer Elon Musk, som topper Bloombergs rikingliste med nesten 250 milliarder dollar, har solgt unna aksjer for mer enn 8 milliarder dollar denne uken, og har ifølge nyhetstjenesten sagt at han ikke har planer om å selge ytterligere aksjer. Aksjen endte ned nær 1 prosent i fredagens handel.

Av de 265 av selskapene på S&P 500-indeksen som har lagt frem tall så langt, har imidlertid rundt 81 prosent gjort det bedre enn hva analytikere hadde ventet, ifølge Bloomberg.



Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen steg fredag 5,7 basispunkter til 2,916 prosent.

Fryktindeksen VIX klatret 11,5 prosent til 33,39.

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent lå på 109,40 dollar, en oppgang på 1,7 prosent, da børsen stengte. Prisen på WTI-oljen hadde sunket med 0,9 prosent til 104,36 dollar fatet.