Kursoppgang etter Spetalen-kjøp

Oslo Børs endte opp 0,92 prosent til 1.287,39 og ny all-time high tirsdag.

Brent-oljen endte opp 1,81 prosent til 123,87 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 1,22 prosent til 118,29 dollar fatet ved børsslutt.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 120,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities viser til at oljeprisoppgangen kommer etter positive nyheter rund gjenåpning av kinesisk økonomi etter covid 19-nedstengninger, kombinert med at de første kinesiske makrotallene for mai var langt mindre negative enn fryktet, noe som han mener er den viktigste prisdriveren, ifølge TDN Direkt.

Equinor endte opp 2,53 prosent til 360,6 kroner, mens Aker BP steg 3,1 prosent til 407,80 kroner.

Vår Energi klatret 4,2 prosent til 44,61 kroner etter at ferske aksjonærlister viser at Øystein Stray Spetalen gjennom investeringsselskapet Tycoon Industrier, kjøpte 1,25 millioner aksjer i Vår Energi, til en verdi av rundt 55 millioner kroner.

Kriserammede SAS endte kvartalet med et underskudd på 1,6 milliarder svenske kroner. I tillegg vil flyselskapet gjøre om 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til aksjer som del av den allerede den varslede kriseplanen. Aksjen falt 7,1 prosent til 0,80 kroner.

Også Havyard-spinoffen Hav Group falt tungt. Selskapet kunne i dag melde om kraftig resultatfall i første kvartal, og aksjen falt 10,2 prosent til 15 kroner.

Odfjell Drilling økte både inntekter og inntjening i første kvartal, men ordrereserven falt derimot og selskapet endte opp 0,2 prosent til 27,15 kroner.

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling venter nå å doble inntektene i 2023 og mer enn doble det justerte EBITDA-resultatet basert på nåværende markedsforhold. Det sendte aksjen opp 15,62 prosent til 54,21 kroner.

En annen aksje som steg kraftig etter kvartalstall er Odfjell Technology , som endte opp 16,80 prosent til 27,60 kroner. Selskapet løftet driftsresultatet i første kvartal til 55 millioner kroner, opp fra 17 millioner i samme periode i fjor.