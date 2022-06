Gårsdagens future-priser skulle vise seg å være god indikator på Wall Streets handelsdag tirsdag. De tre toneangivende indeksene kunne alle vise til en oppgang på over 2 prosent:

S&P 500 steg 2,58 prosent til 3.769.49 poeng.

steg 2,58 prosent til 3.769.49 poeng. Nasdaq klatret 2,51 prosent til 11.069,30 poeng.

klatret 2,51 prosent til 11.069,30 poeng. Dow Jones endte opp 2,14 prosent til 30.566,60 poeng.

– Det store spørsmålet er om dette er bunnen eller bare en «sprett», sier sjefsstrateg Sam Stovall i CFRA Reasearch til CNBC.

– Det er klart at det bare er en «sprett», fordi bunnpunktet mangler en viktig ingrediens, nemlig et fryktbasert panikksalg, argumenterer Stovall.

Stovall spår at S&P 500 kan falle helt til 3.200 poeng, et fall på over 30 prosent fra all-time high. Dermed kan det være mer uro i vente for investorer.

11 dager over 2 prosent

Med definisjonen på et bear-marked som et fall på over 20 prosent, kan S&P 500 vise til hele 11 dager der indeksen har slått tilbake og steget over to prosent. Det er altså mange som har brent seg på såkalte markedsfinter.

S&P 500 stigninger over 2 prosent i bear-markedet Dato Stigning 4. mai 2.99% 21. juni 2.58% 9. mars 2.57% 28. april 2.47% 27. mai 2.47% 28. januar 2.43% 13. mai 2.39% 16. mars 2.24% 25. februar 2.24% 15. mars 2.14% 17. mai 2.02% Kilde: Bloomberg

Dagens kraftige oppgang kommer før USAs sentralbanksjef Jerome Powell skal vitne foran kongressen onsdag og torsdag. Hans opptreden kommer etter en renteheving på 75 basispunkter – den største økningen siden 1994.

