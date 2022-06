Wall Street til værs

Den endelige amerikanske forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan var 50,0 i juni, sammenlignet med 58,4 forrige måned.

Bevegelser

USA Truck steg utrolig 112,6 prosent etter at selskapet meldte opp at de vil bli kjøpt opp av logistikkselskapet DB Schenker, ifølge Marketwatch.

Tek-selskapene har fått kraftig juling det siste året. Dette har resultert i så store differanser i pris og verdi for flere av selskapene, at tidligere vekstaksjer som Netflix, Salesforce, Meta og PayPal nå vil inkluderes i indeksen for verdiaksjer, Russell 1000 Value Index, skriver WSJ.

Meta, Salesforce og PayPal steg henholdsvis 7,2, 12,9 og 5,2 prosent, mens Netflix steg 5,0 prosent. Sistnevnte meldte i går opp at de vil si opp 300 ansatte , samtidig som at Bank of America kuttet kursmålet med 20 prosent.

Teknologiselskapet Zendesk steg 27,9 prosent etter at selskapet meldte at de har blitt kjøpt opp av en gruppe investorer for over 10 milliarder dollar, omtrent 35 prosent over dagens verdi.

Halvlederselskapet Wolfspeed steg 13,5 prosent etter en oppgradering til kjøp fra hold av Goldman Sachs.

Cruiseselskapet Carnival Corporation steg 12,4 prosent etter at selskapet la frem tall for andre kvartal.

Logistikkselskapet FedEx publiserte tall for sitt regnskapsmessige fjerde kvartal. Etter publiseringen oppgraderte storbanken JPMorgan sitt kursmål fra til 284 dollar. Aksjen steg 7,2 prosent.

Morgan Stanley nedjusterte sitt kursmål for Tesla fra 1.300 til 1.200 dollar, ifølge Marketwatch. Dette er derimot vesentlig mer enn dagens aksjepris, og aksjen steg 4,5 prosent til 737,12 dollar.

Utlånsmarkedsplassen LendingTree falt 7,9 prosent etter at de nedjusterte guidingen for andre kvartal.