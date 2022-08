Oslo Børs åpner ned

Fredag fortsetter Equinor å falle med 1,1 prosent til 349,5 kroner. Aker BP faller også med 1,2 prosent til 305,2 kroner. Det siste av de større oljeselskapene, Vår Energi er også ned med 1,5 prosent til 36,2 kroner.

Bevegelser

- Trøimselskapet Borr Drilling starter også bra og er opp 7,2 prosent til 41,2 kroner. Borr Drilling mottok nylig en bindende intensjonsavtale for jack up-riggen «Prospector 5», fra en ikke-navngitt operatør i Vest-Afrika, til en verdi av 670 millioner kroner. SpareBank 1 Markets-analytiker mener man bør være investert i sektoren og gir Borr en kjøpsanbefaling.

- Trøims første tørrbulksatsing Himalaya Shipping leverer også bra og stiger 7,7 prosent fra start til 16,5 kroner. Jørg Lian kom nylig ut med en kjøpsanbefaling på selskapet. Han skriver at de har kjøpsanbefaling og kursmål 94 kroner på Himalaya med bakgrunn i et konstruktivt langsiktig syn på tørrbulkmarkedet. Forwardmarkedet indikerer en besparelse pr. dag pr. skip på 13.000 dollar i forhold til en standard capesize-bulker, noe som betyr mer penger i kassa for Himalaya-aksjonærene. I tillegg er Himalaya et av få tørrbulkrederier med høy gjeld som gir en ekstremt hyggelig oppside i gode markeder.

- Den brennhete silikonaksjen REC Silicon stiger 5,1 prosent fra start til 20,2 kroner pr. aksje på høyt volum. Aksjen har hittil år vært opp og ned på Oslo Børs - noe som har gjort den svært populær blant tradere og småinvestorer. Aksjen som har vært en av de mest populære på Nordnet er opp over 20 prosent den siste måneden. Aksjen har reagert positivt til nyhetene fra USA om en mulig oppstart av Moses Lake-fabrikken, samt miljøpakken fra demokratene på flere hundre milliarder dollar.

- Teknologiselskapet ELOP er opp 5,0 prosent til 2,4 kroner fra start.

- Helseselskapet Tagovax som jobber med utvikling av kreftmedisiner fortsetter turen oppover på Oslo Børs. Aksjen stiger 8,4 prosent til 1,6 kroner pr. aksje fra start.

- Det britiske oljeserviceselskapet Awilco Drilling faller tungt fra start med 8,3 prosent til 3,5 kroner pr. aksje. Bare to dager tilbake toppet aksjen vinnerlistene på Børsen med en kursoppgang på 11,2 prosent.

- Det Aker-dominerte selskapet Solstad Offshore fortsetter ned 6,4 prosent til en kurs på 30,8 kroner fra start. Dette skjer etter at DNB melder om nedsalg i aksjen etter børslutt torsdag. DNB har solgt 439.000 aksjer i Solstad Offshore, kommer det frem i en børsmelding torsdag. Etter transaksjonen har DNB drøye 7,3 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 9,52 prosent av selskapet. Torsdag ble det klart at Solstads PSV «Nordman Swan» ble tildelt en toårskontrakt for arbeid i Australia for et større energiselskap. Til tross for dette falt aksjen 8,6 prosent på Oslo Børs i går.