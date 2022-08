Wall Street: Fredagens store børstaper får enda mer juling

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,4 prosent og står i 12.524,58 poeng mens Dow Jones faller 1,2 prosent til 33.313,34 poeng. S&P 500 faller 1,3 prosent til 4.174,84 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 12,2 prosent til 23,11.

Fredag stupte Bed Bath & Beyond-aksjen over 40 prosent til 11,03 dollar, etter at storaksjonær Ryan Cohen, som mange hadde sett på som en redningsmann for selskapet, dumpet alle aksjene han eide. Kort tid etter at handelen tok til mandag faller aksjen ytterligere 13 prosent.

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks endte på 0,27 poeng i juli, opp fra reviderte -0,25 i juni), ifølge Trading Economics. Indeksen er et vektet snitt av 85 indikatorer som skal illustrere den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien.

Jackson Hole

«Denne uken er det duket for det årlige sentralbankmøtet i Jackson Hole, et møte som er ventet å kaste nytt lys over Feds aggressive rentestrategi. Om rentetoppen nærmer seg eller ikke er det store spørsmålet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Handelsbanken mener det blir viktig å følge med på signalene rundt renteutsiktene på mellomlang sikt.

«Mulig Powell vil slå litt tilbake mot markedsspekulasjonene, om at inflasjonsjobben «er mye gjort» i løpet av de neste 6- 9 månedene. Det kan også være at Powell benytter anledningen til å utdype de finansielle effektene de forventer fra de kvantitative innstrammingene (QT), som kommer opp i fullt tempo fra september», skriver Handelsbanken i en rapport.