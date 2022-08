Muligheter i nervøst marked

Samtidig har vi gjennom sommeren sett kraftig oppgang på vestlige aksjemarkeder, ikke minst i USA. Nasdaq 100-indeksen er opp 23 prosent siden juni, og det er spesielt rentefølsomme vekstaksjer som har trukket børsen opp. I den siste indikasjonsanalysen fra Bank of America, hvor de intervjuer fondsdirektører om stemningen, tror 88 prosent at de forventer lavere inflasjon de neste 12 månedene. Det håper de vil bety at sentralbanken ikke gjennomfører så mange renteøkninger som varslet. Generelt er stemningen nå mer positiv, ikke minst på bakgrunn av at mange regnskaper har vært bedre enn forventet. Tross disse positive tonene tror 58 prosent på en global resesjon de neste 12 månedene, ifølge denne analysen.

Meme-aksjer i søkelyset

I den siste uken er oppmerksomheten atter rettet mot de såkalte «meme»-aksjene. Det er aksjer som påvirkes av viral kommunikasjon, hvor private investorer forsøker å påvirke kursutviklingen gjennom heftig aktivitet, både på sosiale medier og på børsene. Det klassiske eksemplet er GameStop (GME), som fikk en uvirkelig berg-og-dal-bane-tur i 2021.

Likeledes har boliginnredningsselskapet Bed Bath & Beyond (BBBY) sett unormalt stor aktivitet og svært store kurssvingninger. Rentenivået i USA har steget, og det har skapt usikkerhet på boligmarkedet. Selges det færre boliger, blir det mindre etterspørsel etter de produktene BBBY selger. Samtidig hadde selskapet problemer. Aksjen ble kraftig shortet og falt til drøye fem dollar. Så ble det livlig aktivitet på internettforumet Reddit Wallstreetbets, et forum som også var kraftig involvert i GME-raidet. BBBY-aksjen ble indentifisert som en meme-aksje, og aksjen ble omsatt for så mye som 28 dollar på det høyeste. Det gjorde det betydelig dyrere for shortselgerne å kjøpe lånte aksjeposisjoner tilbake. Men dramaet stoppet ikke der. Den aktivistiske investoren Ryan Cohen, som mange hadde sett på som en redningsmann for selskapet, varslet at han ville selge sin aksjeposisjon, hvilket han gjorde. Aksjen falt så 40 prosent til omkring 11 dollar, og sluttet en turbulent uke der. Flere meme-aksjer, som AMC Entertainment Holdings og igjen GME, har også hatt en turbulent uke.

Nå skal en mulig overreaksjon etter kvartalstall på ingen måte blandes sammen med den helt spesielle dynamikken som disse meme-aksjene utsettes for, da vi her har med spekulasjon og ekstrem risiko å gjøre. Disse aksjene bør du styre unna. Men det er viktig å være klar over at når markedene er nervøse, så er svingningene store.

Usikkerhet gir muligheter

Har du is i magen, en langsiktig investeringsstrategi og en klar forståelse av de selskapene du vil investere i, kan det oppstå interessante kjøpsmuligheter når markedet skjelver. Det er en utbredt flokkmentalitet på børsene. Du bør isteden forsøke å fokusere på selskapenes langsiktige evne til å skape positive kontantstrømmer. Ignorer sensasjonelle overskrifter og sett på fjernlyset. Selskapenes evne til å skape verdi behøver ikke å bli svekket av midlertidige opp- eller nedturer. Aksjemarkedet belønner investorer med lang investeringshorisont og et våkent øye for gode kjøp. Noen av disse oppstår i kjølvannet av kvartalsrapportene.