Fire leverandører er invitert av Nye Veier til å komme med tilbud for utbyggingen av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst–Lyngdal vest i Agder, melder Nye Veier onsdag.

Verdien av kontrakten er 2,75 milliarder kroner, ekskludert opsjoner og moms.

De fire som er invitert til tilbudsfasen, er:

AF Gruppen , som har med Norconsult som prosjekterende rådgiver.

, som har med Norconsult som prosjekterende rådgiver. Implenia Norge og Stangeland Maskin, som har med Sweco Norge som prosjekterende rådgiver.

Acciona Constructión, som har med AFRY Norway som prosjekterende rådgiver samt Risa, Kruse Smith Entreprenør og Ingeniere Especializada som forpliktende underleverandører.

FCC Constructión og Marti Tunnel, som har med Rambøll Norge som prosjekterende rådgiver.

Stor interesse

«Alle har betydelig erfaring og kompetanse fra veibygging som passer dette prosjektet godt», heter det i en kommentar fra Nye Veier-sjef Anette Aanesland.

Nye Veier opplyser at interessen for konkurransen har vært stor, og at de fire utvalgte utmerket seg som de best kvalifiserte blant totalt ti forhåndskvalifiserte aktører.

Tilbudsperioden starter 19. november. Den vil ende opp i tilbud som leveres 1. mars neste år. 7. april 2021 er satt som tildelingsdato.

Byggestart er planlagt å finne sted i tredje kvartal neste år, mens den nye E39-strekningen, som inngår i den større utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Ålgård, etter planen skal stå ferdig i løpet av 2024.