Veidekke er tildelt oppdraget med å bygge de første 67 leilighetene og et parkeringsanlegg i boligprosjektet Løren botaniske i Oslo, opplyser entreprenørkonsernet.

Oppdragsgivere er OBOS samt Nordr, som tidligere i år var Veidekkes eiendomsvirksomhet, men som nå har byttet navn etter salget til Norwegian Property , Fredensborg og Union Real Estate Fund III Holding for 7,1 milliarder kroner tidligere i år.

Verdien av det første Løren botaniske-oppdraget, en totalentreprise, oppgis til 252 millioner kroner. Veidekke bokfører prosjektet i ordrereserven for tredje kvartal i år.

I alt kan Veidekke imidlertid jobbe inn rundt en milliard kroner, som er estimert verdi av hele byggeprosjektet.

Byggearbeidene er startet, og ferdigstillelse er planlagt til høsten 2022.

67 boliger nå, 390 totalt

Det første byggetrinnet omfatter et bygg på åtte etasjer, med 67 leiligheter totalt. I tillegg er utomhusarbeider, infrastruktur og parkeringskjeller inkludert i oppdraget.

Hele Løren botaniske-prosjektet vil bestå av rundt 390 leiligheter fordelt på syv frittstående bygg. Det vil også bli noen næringslokaler samt en barnehage med fire avdelinger, opplyses det.

BYGGINGEN HAR STARTET: Løren botaniske i Oslo. Illustrasjon: Veidekke

Flere har valgt OBOS-hjelp

Arne Baumann, boligutviklingsdirektør i OBOS, sier i meldingen at 81 av 126 boliger er solgt til nå i prosjektet, etter at første salgstrinn ble lansert 12. februar i år. Flere av salgene er gjort via boligkjøpsmodellene OBOS Bostart og OBOS Deleie.

OBOS Bostart åpner for at kjøperen kan betale en lavere pris enn markedspris, mot at OBOS får rett til å kjøpe boligen tilbake til samme pris, dog justert etter endringer i Eiendom Norges boligprisindeks. OBOS Deleie innebærer at kjøperen kjøper minst halve boligen selv og leier resten av OBOS, og hvor kjøperen får anledning til å øke eierandelen.

Nytt salgstrinn legges ut for salg i slutten av november, ifølge Baumann.