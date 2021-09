Kjempekontrakt til NRC Group

NRC Group er tildelt en kontrakt verdt hele 760 millioner kroner av Bane Nor, opplyses det i en melding.

Gjennom datterselskapet NRC Norge skal NRC Group elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen.

Arbeidet starter i oktober i år. Prosjektet ventes gjennomført i november 2024.

Oppdraget representerer første gang siden 1970 der en lengre jernbanestrekning i Norge elektrifiseres. Samlet er det snakk om 120 kilometer med jernbane – mellom Trondheim og Stjørdal, Stavne og Leangerbanen og Hell og Storlien – som skal elektrifiseres.

Et formål med prosjektet er å øke kapasiteten for jernbanefrakt av både passasjerer og last, et annet å gi raskere og bedre jernbanefrakt mellom Norge og Sverige.

«Dette er en viktig seier for NRC Group og bekrefter vår konkurransedyktighet innen større jernbaneprosjekter», heter det fra konsernsjef Henning Olsen i NRC Group.