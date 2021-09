Arctic Securities forventer en kursoppgang på 34 prosent

Arctic Securities hever kursmålet på NRC Group fra 20 til 25 kroner aksjen og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tallknuserne minner om at selskapet hadde en ordrebok på 6,7 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2021, ned fra 7,5 milliarder i samme kvartal året før. Samtidig økte ordreinngangen til 2,2 milliarder kroner, fra 1,3 milliarder i andre kvartal 2020.

Sterk pipeline

«Med sterk pipeline i alle geografier i tiden fremover forventer vi at NRC Group vinner sin rettmessige del av nye kontrakter til fornuftige vilkår. Etter fire kvartaler med fallende ordrebok, førte den sterke ordreinngangen i kvartalet til en innhenting», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Arctic Securities beskriver risk/reward som attraktiv på nåværende multipler.

For to uker siden presenterte NRC Group sine kvartalstall. I andre kvartal 2021 omsatte selskapet for 1,53 milliarder kroner og fikk et resultat før skatt på 5 millioner kroner, noe som gir en resultatmargin på magre 0,3 prosent.

Ny finansdirektør

Mandag denne uken ble det kjent at finansdirektør Dag Fladby har sagt opp sin stilling for å takke ja til rollen som finansdirektør i Norconsult. Fladby har vært i NRC Group siden 2016.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 18,66 kroner, opp 3,3 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 34 prosent.